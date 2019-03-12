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Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Kırşehir'de Karaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan 45 yaşındaki Mehmet T., ihtiyacı olduğunu söyleyerek annesi Fakiye T.'den para istedi. Parası olmadığını söylen 75 yaşındaki annesiyle tartışmaya başlayan Mehmet T., bir süre sonra Fakiye T.'nin elleriyle boğazını sıkmaya başladı. Dakikalarca oğlunun ellerinden kurtulmak için çırpınsa da başarısız olan Fakiye T., bir süre sonra hayatını kaybetti.

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

İstediği parayı vermeyen annesi Fayike T.'yi (75) elleriyle boğarak öldüren Mehmet T, cesedi bir gün boyunca evde sakladı. Ardından cesedi toprağa gömen Mehmet T., bir gün sonra ise jandarmaya cinayeti itiraf etti.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde 2 gün önce meydana geldi. Köyde annesi Fayike T. ile birlikte yaşayan Mehmet T., ihtiyacı olduğunu belirterek para istedi. İddiaya göre annesinin "Benim de param yok" demesi üzerine çıkan tartışmanın ardından Mehmet T., annesi Fayike T.'yi, boğazını sıkarak öldürdü ve geceyi cesetle birlikte evde geçirdi. Mehmet T., ertesi gün annesinin cesedini araca yükleyerek Ankara-Kırıkkale Karayolu'nun Karakeçili yol ayrımındaki toprak alana gömdü.

Ardından köye geri dönen Mehmet Talu, bugün jandarmayı arayarak "Annemi öldürdüm ve Kırıkkale-Ankara Karayolu'nun Karakeçili yol ayırımına gömdüm" diye itirafta bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Kırıkkale jandarma ekipleri ise şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazıda Fayike T.'nin cansız bedenine ulaştı. Fayike T.'nin topraktan çıkarılan cesedi, Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)


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Kırşehir cinayet

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