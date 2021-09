Korkunç! Avustralya’da köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü öldü

Avustralya’nın Sydney kentinin yaklaşık 550 kilometre kuzeyindeki Emerald plajı açıklarında bir sörfçü köpek balığının saldırısına uğradı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklama göre, 20’li yaşlarındaki sörfçü kolundan yaralandı.

Yeni Güney Galler ambulans servisi yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan sörfçünün çevredekilerin ve sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayın ardından plajın kapatıldığı öğrenildi.

New South Wales Ambulans da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzleyicilerin, sağlık görevlilerinin ve diğer acil servislerin çabalarına rağmen hasta olay yerinde ne yazık ki öldü" açıklamasında bulundu. NSW Ambulans görevlisi Chris Wilson, ''O sırada sahildeki herkes için bu yıkıcı bir andı'' dedi.

