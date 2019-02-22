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Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 08:22 | Son Güncelleme

Ağrı'daki Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ters dönen araç, bir süre sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Kontrolden çıkan tırı görenler jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekiplerine haber verdi.

Tır şoförüne ulaşmaya çalışan ekipler, 37 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tendürek Geçidi'nde feci kaza

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyretmekte olan Hasan Yılmaz'ın (37) kullandığı 80 HB 281 plakalı gübre yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Bariyer, çarpmanın etkisiyle ters dönen tırın içinden geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, tır şoförü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yılmaz'ın cenazesi Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
şoför Kaza Ağrı

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