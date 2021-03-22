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  4. Korkunç! Bayılan adam balkondan düşerken son anda kurtarıldı

Korkunç! Bayılan adam balkondan düşerken son anda kurtarıldı

22.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir kişi balkon kenarına yaslanmış şekilde beklerken baygınlık geçirdi. Bilinci kapanınca geriye doğru düşen kişiyi yanındaki arkadaşı son anda ayağından yakaladı. Metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtulan kişinin yaşadıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bayılan şahıs, metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, Kerala Bankası’nın Edodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybederek, yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten, yanında sıra bekleyen başka bir kişinin atikliği sayesinden son anda kurtarıldı.

SIRT ÜSTÜ BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Bayılan adamın, balkon kenarından sırt üstü şekilde geriye düştüğünü gören Thayyll Meethal Babu isimli kişi, adamı son anda ayaklarından yakaladı.

BALKONDAKİLER YUKARI ÇEKTİ

Babu, daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek, bilincini kaybeden adamı yukarı çekti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası ise olağanüstü kurtuluşu anbean kaydetti. Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA

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Hindistan

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