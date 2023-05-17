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Korkunç! Bilecik'te otomobil göle uçtu: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

17.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, göle uçan otomobildeki 2 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetti. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Y.K. (36) ile arkadaşı E.U. (36) ise yaralandı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Korkunç! Bilecik'te otomobil göle uçtu: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

Korkunç olay, saat 04.00 sıralarında, Gölpazarı ilçesi Üyük köyü Beş Göller mevkisinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle göle düşüp kayboldu. Otomobilin sürücüsü Y.K. ile arkadaşı E.U., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla olay yerine, çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

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2 KADIN VE 1 ÇOCUK ÖLÜ BULUNDU

Gölün ortasındaki otomobil vinçle çıkarıldı. Araçtaki 2 kadın ve 1 çocuk ölü bulundu. Cenazeler savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kimliklerinin tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gölden yaralı çıkan 2 kişinin, hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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