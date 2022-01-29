HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Korkunç! Bursa'da ablasını çocuğunun gözü önünde 9 yerinden bıçakladı: Yanımda bıçak taşıma nedenim...

Korkunç! Bursa'da ablasını çocuğunun gözü önünde 9 yerinden bıçakladı: Yanımda bıçak taşıma nedenim...

29.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki yıl önce ablasını 9 yerinden bıçaklayan Muhammet Ballı'nın 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı. çocuğunun yanında bıçaklanan ve ağır yaralanan Zübeyde Gülbakan, ''kayınvalidem ve kayınpederimle görüşmemi istemediği için beni bıçakladı'' dedi. Ballı ise, ablası ve eniştesine verdiği ödünç paraların kendisine verilmediğini, ablasının kendisine 'Benim sana ve kimseye borucum yok. Yürü git' dediğini belirtti. Ballı, yanında bıçak taşıma nedeni olarak ise yabani hayvanların olmasını gösterdi

Korkunç! Bursa'da ablasını çocuğunun gözü önünde 9 yerinden bıçakladı: Yanımda bıçak taşıma nedenim...

Olay, 2 yıl önce Bursa Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak’taki apartmanda meydana geldi. Muhammet Ballı, bir süredir görüşmediği, hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Ballı, kapıyı açan ablası ile tartışmaya başladı. İçeri giren Ballı, yanında bulunan bıçakla Gülbakan'ı 9 yerinden yaraladı. Kızı ve ziyaretine gelen ablasının gözü önünde ağır yaralanan Gülbakan, hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından zorla binadan çıkarılan Muhammet Ballı da polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ballı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zübeyde Gülbakan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

''ÇALIŞTIĞIM YERLERDE YABANİ HAYVANLAR OLDUĞU İÇİN BIÇAK TAŞIYORUM''

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada tutuklu yargılanan Muhammet Ballı, savunmasında, "Antalya’da iş makinesi ile çalışırken kaza geçirdim. Çevreme borçlanmıştım. 2012 yılında ablama 2 bin 500 lira vermiştim. Enişteme de bir keresinde 4 bin 500 lira verdim. Ziyaretine gittiğim ablam ile evinin kapısında konuştuk. Kendisinden, verdiğim ödünç paraları iade etmesini istedim. Bana, 'Benim sana ve kimseye borucum yok. Yürü git' dedi. Bankaya gidip, hesap hareketlerini incelemeyi teklif ettim. Aynı tepkiyle karşılaşınca sinirlendim. Üzerimdeki çakı bıçağı çıkarıp, ablamı bacağından yaraladım. Bir bıçak darbesi vurdum. O an sinirliydim. Ablam yere düştü. Yere düşünce üzerine hamle yapmadım, bıçakla vurmadım. Diğer ablam Fatma geldi, elimdeki bıçağı aldı. Beni ittirdi. Bu sırada dışarıdan tanımadığım esnaf geldi. Hep birlikte aşağı indik. Zübeyde ablam evde kaldı. Fatma ablam da elimdeki bıçağı alırken yaralanmış olabilir. İş makinesi operatörü olduğum için daha çok şehir dışında çalışıyorum. Çalıştığımız yerlerde yabani hayvanlar olduğu için üzerimde bıçak taşıyorum" dedi.

Screenshot_20

''KAYINVALİDEM VE KAYINPEDERİMLE GÖRÜŞMEMİ İSTEMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI''

Zübeyde Gülbakan ise "Kardeşimle 6 aydır görüşmüyorduk. Olaydan 1,5 yıl önce evime gelmiş, kızım kapıyı açmış, ölen eşimle ilgili olumsuz, iftira niteliğinde bir şeyler söylemiş. Olay günü, evde, İstanbul’dan misafir gelen kız kardeşim ve kızım bulunuyordu. Kapının zili çaldı. Kapıyı açtığımda kardeşim asansörden inip geldi. ‘Hayırdır’ diye sordum. Bana 'Kimliğini al, gel, gidiyoruz’ dedi. Ben de ‘Nereye gidiyoruz’ diye sorduğumda açıklama yapmadı. Elini sağ cebine atarak, ‘Beni işimden ettin, al bu da senin için’ diyerek, sol göğsümün üstüne ve altına peş peşe 2 darbe vurdu. Elindeki bıçağı almaya çalıştım. Bana yine 2 defa bıçakla vurunca yere oturdum. Kızımla ablam yanımıza geldi. Kardeşim eğilip, bana vurmaya devam etti. Bağrışmayı duyan komşum ve esnaf gelip onu uzaklaştırdı. Kimseye borcum bulunmuyor. O, kayınvalidem ve kayınpederimle görüşmemi istemediği için beni bıçakladı. Şikayetçiyim" diye ifade verdi.

Screenshot_21

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Muhammet Ballı'ya 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ballı'nın hapis cezası, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı. Sanık avukatı Ender Yılmaz, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunduklarını açıkladı.

Screenshot_23

Screenshot_24

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Arkadaşına son mesajı yürek dağladı: Nasıl kurtulacağım bundan?Arkadaşına son mesajı yürek dağladı: Nasıl kurtulacağım bundan?
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Ünlü profesörleri isyan ettiren olay! 'Bunların tamamı yalandır'

Ünlü profesörleri isyan ettiren olay! 'Bunların tamamı yalandır'

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.