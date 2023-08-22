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Korkunç cinayet kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

22.08.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. Aralarında husumet olan esnaflar sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı. Kavgada, Süleyman Akyıldız (83) hayatını kaybetti, eşi Nurhayat Akyıldız (63) ise ağır yaralandı. Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sokakta işlenen cinayet saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 19 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu Sibel Kurt (61), yanında bulunan tabancayla karı-koca olan Nurhayat Akyıldız ile Süleyman Akyıldız'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat Akyıldız bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı.

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KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı- koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Süleyman Akyıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sibel Kurt'un tabanca ile açtığı dehşet, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Akyıldız çifti tartıştıkları Sibel Kurt'un tabanca çıkartmasıyla kaçmaya çalışıyor. Bu sırada çiftin ardından tabanca ile gelen Sibel Kurt önce Nurhayat Akyıldız'ı tabanca ile bacağından vuruyor. Nurhayat Akyıldız yere yığılırken, Süleyman Akyıldız ise Sibel Kurt'un kolundan tutarak durdurmaya çalışıyor. Süleyman Akyıldız, Sibel Kurt'u tutarak eşinden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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UZUN SÜREDİR HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan, Süleyman Akyıldız'ı göğsünden vurarak öldüren, Nurhayak Akyıldız'ı ise bacağından vurarak yaralayan Sibel Kurt, Asayiş Şule Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ifadesine başvurulan Sibel Kurt, "Aynı mahallede esnaflık yapıyoruz. Bir süredir aramızda husumet var. Oğlumu tehdit ettikleri için tartıştık" dedi. Adliyeye sevk edilen Sibel Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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cinayet İzmir silahlı kavga

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