HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç cinayetleri itiraf etti! Sahte sosyal medya hesabı oluşturup takip etti, öldürdükten sonra kulağını kesti

Korkunç cinayetleri itiraf etti! Sahte sosyal medya hesabı oluşturup takip etti, öldürdükten sonra kulağını kesti

30.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçtiğimiz gün biri kadın, biri erkek olmak üzere iki kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis yürüttüğü çalışma sonucunda kadının eşini gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde koca, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi.

Korkunç cinayetleri itiraf etti! Sahte sosyal medya hesabı oluşturup takip etti, öldürdükten sonra kulağını kesti

Van İpekyolu'nda dün 65 yaşındaki Veysel Coşkun ile 47 yaşındaki Zeynep Şengüler silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan Şengüler'in eşi, emniyetteki ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf etti. Aldatıldığını düşündüğü için uzun zaman plan yapıp cinayetleri işlediğini ifade eden 50 yaşındaki Mehmet Veysi Şengüler "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dedi.

KULAĞI KESİK HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu. Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesine bağlı Köyrüköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, Zeynep Şengüler'in cenazesinin ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderileceği belirtildi.

vandaki-cifte-cinayetin-suphelisi-koca-uzun-zaman-plan-yaptim_9845_dhaphoto3

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ: ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KULAĞINI KESTİM

Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi.

vandaki-cifte-cinayetin-suphelisi-koca-uzun-zaman-plan-yaptim_9845_dhaphoto5

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Tedirgin eden Omicron açıklaması!Tedirgin eden Omicron açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

"Çok korkuyorum" diyerek isyan etti! "Yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi

Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi

Kuzey Kore yine yaptı! 07.52'de...

Kuzey Kore yine yaptı! 07.52'de...

İlginizi Çekebilir

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Kayınpederi tarafından katledilmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.