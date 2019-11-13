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Korkunç cinayette baba ve oğul tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. tutuklandı.
İddiaya göre olay şu şekilde gelişti; evden kaçan Sultan K., babası tarafından şehir dışında bulunarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki getirildi. Konuşmak için aracını kenara çeken baba Okan K., kızını tüm uyarılara rağmen sakinleştiremeyince, yeniden evden kaçacak düşüncesiyle ruhsatsız silah ile kızını vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Baba Okan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Kızı Sultan K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Okan K. ise polise teslim oldu. Olayın ardından polis merkezine götürülen baba Okan K. ve oğlu Oktay K. çelişkili ifadeler kullandı. Bunun üzerine soruşturma savcısı tarafından baba ve oğula ek gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından baba ve oğul yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne getirildi. Adliyeye getirilen baba ve oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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