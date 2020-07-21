HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç cinayette flaş gelişme! Kanlı geceyi tüm detaylarıyla anlattı: Şuursuzca bavula koydum

Korkunç cinayette flaş gelişme! Kanlı geceyi tüm detaylarıyla anlattı: Şuursuzca bavula koydum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'deki bir rezidansta sevgilisi Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldüren Abdulsalem Günay, korkunç geceyi tüm detaylarıyla anlattı. Çıkarıldığı mahkemede yargılanmasına başlanan Günay, olay günü Didem Mengü ile tartıştıklarını belirtti. "Kendisine vurmadım. Sol eli ile sağ gözüme hamle yaptı. Ben de kendisini etkisiz hale getirmek için elinden almış olduğum parke taşı ile başına vurdum" diyen Günay'ın anlattıkları kan dondurdu. İşte devamında yaşananlar.

Korkunç cinayette flaş gelişme! Kanlı geceyi tüm detaylarıyla anlattı: Şuursuzca bavula koydum

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüle davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Abdulsalem Günay, Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, babası Abdulkadir Mengü, kız kardeşi Sinem Alpagu ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanığın savunmasına geçildi. Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Abdulsalem Günay, "Öncelikle pişmanım. Maktulü öldürme kastım yoktu. 10 yılı aşkın süredir aramızda kadın erkek ilişkisi vardır" dedi.

"ŞUURSUZCA BAVULA KOYDUM"

Olay günü Didem Mengü'nün oturduğu eve çağırdığını bir süre sonra evli olması ve çocuklar nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Günay, "Bu esnada ben giyinmeye başladım. Evi havalandırmak için kapının önüne koyduğumuz parke taşı vardı. Bir an bu taşı Didem'in elinde gördüm. Elim ile manevra yaparak Didem'deki bu taşı aldım. Kendisine vurmadım. Sol eli ile, uzun tırnakları ile sağ gözüme hamle yaptı. Bende kendisini etkisiz hale getirmek için elinden almış olduğum parke taşı ile başına vurdum. Yere düştü. Ona sarıldım. Bana hakaret etti. Ben de arkasından sarılıp elimle ağzını kapattım. O ara gözüme ilişen cam perdesindeki askıyı ona karşı kullandım. Elini bağlayacaktım. Elini bağlamak isterken boynuna doladım. Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü bavula koydum" dedi.

bavul

Günay, "Maktulün konumu belli olmasın diye telefonunu çöpe attım, aracını da alıp evden uzaklaştırdım. Ertesi gün kendime gelir gibi oldum. Tekrar eve gitti. Manzarayı görünce tekrar kendimden geçtim. Sonra durumu arkadaşıma bildirdim. Daha sonra da polise teslim oldum" dedi.

ANNESİ SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, müşteki sıfatı ile alınan beyanında, kızının kendisine sanıktan hiç bahsetmediğini belirterek, "Şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Köseoğlu, "Kızımın arkadaşının araması ile durumdan haberdar oldum. Kızımın arkadaşı bana kızımın telefonunun çöp toplayıcı tarafından çöpte bulunduğunu söyleyince dengemi kaybettim. Eşim ile İstanbul'a geldik. İki gün kızımı aradık, bulamadık. Kızımın telefonunun sanık tarafından çöp konteynırına atıldığını gördüm. Kızım valiz içerisinde tıkılmış halde tespit edildi. Kızım 150 santim boyunda, 45 kilodur" dedi.

maktul

Köseoğlu, bu sırada sanığa dönerek, "Biz yandık, senin de canın yansın" sözleri ile tepki gösterdi.

Müşteki sıfatı ile dinlenen Didem Mengü'nın kız kardeşi Sinem Alpagu, kardeşi ile sanık arasındaki ilişkiyi bilmediğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki sıfatı ile dinlenen Didem Mengü'nün babası Abdulkadir Mengü, olayı diğer kızının kendisine haber verdiğini söyledi. Olayı duyduktan sonra Antalya'dan İstanbul'a geldiğini söyleyen Mengü, "Hastaneleri araştırdım, polis merkezlerine gittim. Kızımın kaydına ulaşamadım. Sonrasında olayı öğrendim" dedi. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Abdulkadir Mengü, "Sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ne olursa olsun cinayetin cezasız kalmaması lazım" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN' MÜEBBET CEZASI İSTENİYOR

rezidans

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan şüpheli Abdulsalem Günay ile maktül Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyor.

Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı savunuldu.

Şüphelinin maktül Mengü'nün cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynerına attığı, daha sonra da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Vahşi cinayette yeni gelişme: Görünce şoke olduVahşi cinayette yeni gelişme: Görünce şoke oldu
Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?Halkbank Banko Asistanı sınavı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi?

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi?

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Siyaset dünyasından Pınar Gültekin mesajı

Siyaset dünyasından Pınar Gültekin mesajı

Tekirdağ'da iğrenç olay! Tarlada saklanırken yakalandı

İğrenç olay! Tarlada saklanırken yakalandı

Cemal Metin Avcı kimdir? Pınar Gültekin'in katili evli ve bir çocuk babası çıktı!

Cemal Metin Avcı kimdir?

Maltepe’deki vahşi cinayette yeni gelişme! Lüks rezidansta öldürdüğü sevgilisinin cesedini bavulda saklamıştı

Vahşi cinayette yeni gelişme: Görünce şoke oldu

Yapışık doğan dördüz kediler, ameliyatla birbirinden ayrıldı

4 kedi böyle doğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.