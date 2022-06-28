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  4. Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı! İki kardeş 9 ay sonra yeniden toprağa verildi

Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı! İki kardeş 9 ay sonra yeniden toprağa verildi

28.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2012 ve 2013 yıllarında birer yıl arayla kaybolan iki kardeş Oğulcan Bertan (21) ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun (18) cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Kardeşlerin cenazeleri memleketleri Aydın'ın Söke ilçesinde adli tıp kurumundaki incelemelerin ardından 9 ay sonra yeniden toprağa verildi.

Korkunç cinayette gerçek ortaya çıktı! İki kardeş 9 ay sonra yeniden toprağa verildi

Ankada'da 2 çocuk annesi Fahriye Güler, 2009 yılında eşinden boşandıktan sonra İbrahim Terzioğlu (57) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. 2011 yılında Fahriye Güler'in (51) büyük oğlu Oğulcan Bertan Karaoğlu, 1 sene sonra da küçük oğlu Özgür Çağkan Barış Karaoğlu, (18) ortadan kayboldu. Aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda 2 kardeşin izine rastlanılmadı.

KAYIP KARDEŞLERİN DOSYASI BİR YIL ÖNCE YENİDEN ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp iki kardeş ile ilgili bir yıl önce  yeniden başlattığı araştırma kapsamında Fahriye Güler'in 2015 yılında evlenip, 2018'de ayrıldığı İbrahim Terzioğlu'nu teknik ve fiziki takibe aldı. İkilinin telefon görüşmelerinde, sürekli Ayaş ilçesindeki hobi bahçesinden bahsetmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Elde edilen deliller ışığında anne Fahriye Güler, eski imam nikahlı eşi İbrahim Terzioğlu ile onun oğlu Arman Terzioğlu 8 Ekim 2021 tarihinde gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki sorgularında, kayıp 2 kardeşi öldürerek daha önce kendilerine ait olan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Keşif yapılması için hobi bahçesine götürülen İbrahim Terzioğlu'nun gösterdiği 2 noktada iş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında; kayıp kardeşlerin olduğu değerlendirilen, insan kemikleri bulundu. Kemik parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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KEMİKLERDE 9 AYLIK İNCELEME

Cinayete kurban gittikleri anlaşılan Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'na ait kemik parçaları adli tıp kurumundaki incelemelerin ardından 9 ay sonra babalarının yaşadığı Aydın'ın Söke ilçesine gönderildi. Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun cenazeleri Söke Asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye baba Ahmet Karaoğlu ve yakınları katıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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