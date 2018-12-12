Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Bursa'da 35 gün arandıktan sonra cesedi Cumalıkız Mahallesi'nde ormanda toprağa gömülü halde bulunan Ömer Erkmen'in yargılamasına devam edildi. Davanın son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, cinayetin maktul Erkmen'in sanık Selahattin E. ile Şahin E.'nin yeğenleri olan C.E. ile yaşadığı gönül ve cinsel ilişki sebebi ile işlendiğinin tespit edildiğini belirterek, 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Olay 2017 yılı Mart ayında Cumalıkızık'ta meydana geldi. 35 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ömer Erkmen'in ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette cesedi bulundu. Olay yerinde kopan tespih tanelerinden yola çıkan ekipler, tespihin Mesut Ahmet K.'ye ait olduğunu tespit ederek olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 3' serbest kalırken Selahattin ve Şahin E. İle Mesut Ahmet K. tutuklandı. Tutuklu yargılanan Mesut Ahmet K., cinayeti Erkmen'in bir dönem gönül ve cinsel ilişki yaşadığı, hatta Erkmen'den hamile kalan, fakat bebeği aldıran C.E'nin amcaları Şahin ve Selahattin E'nin işlediğini itiraf etti. Selahattin E. ile Şahin E. ise ifadelerinde Ömer Erkmen ile bir husumetleri olmadığını, Erkmen'in kendilerine daha önce öldürülen kardeşlerinin katillerinin bulunması için yardım ettiğini, cinayeti işlemek için bir sebepleri olmadığını, Erkmen'in yeğenleri ile olan ilişkiyi bildiklerini, fakat buna karışmadıklarını söylediler. Şahin E, cinayeti Mesut Ahmet K.'nin uyuşturucu yüzünden işlediğini ve Erkmen ile husumetli olduklarını ileri sürerek haklarındaki suçlamayı kabul etmedi.

