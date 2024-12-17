Korkunç detaylar... ABD'deki okul saldırganının manifestosundan, Eskişehir'de bıçaklı saldırı yapan Arda Küçükyetim çıktı! Onu ilham almış

Geçen günlerde ABD'de yaşanan okul saldırısı dünya kamuoyunun önemli başlıklarından biri olmuştu. Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı.

6 SAYFALIK MANİFESTOSU ORTAYA ÇIKTI

Saldırının faili olan 17 yaşındaki Natalie Rupnow'un, saldırıdan önce sosyal medyasında 6 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIYI YAPAN ARDA KÜÇÜKYETİM'DEN İLHAM ALMIŞ

Rupnow'un yayınladığı manifestoda Eskişehir'deki bıçaklı saldırıyla tanınan Arda Küçükyetim’i "ilham kaynağı" olarak görüldüğü anlaşıldı. Rupnow, Küçükyetim'i "nihai bir aziz" olarak nitelendirerek, onun yaptığı eylemlerden etkilendiğini ve onun gibi hareket etmeyi arzuladığını belirtti.



Arda Küçükyetim



KÜÇÜKYETİM ESKİŞEHİR'DE 5 KİŞİYİ BIÇAKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de çay bahçesinde beş kişiyi bıçaklayarak büyük bir korku salan Arda Küçükyetim, saldırı anını sosyal medyada yayınlamış ve hakkında açılan dava sonrası tutuklanmıştı. 18 yaşındaki Küçükyetim, kendisini nasyonal sosyalist olarak tanımlamış ve bir manifesto yayımlamıştı. Rupnow, manifestosunda Küçükyetim’i, saldırının nihai hedefi uğrunda kararlı bir şekilde hareket eden bir figür olarak tanımladı.

İLHAM ALDIĞI 3 İSMİ YAZDI

Samantha takma isimli saldırgan, 6 sayfalık manifestosunda, ilham aldığı üç isim ise şu şekilde:

-Arda Küçükyetim

-Pekka Eric Auvinen

-Vladislav Roslyakov

Manifestosunda bu isimlere duyduğu derin hayranlığı ifade eden Rupnow, her birini kendisi için önemli bir ilham kaynağı olarak gösteriyor.

AİLESİNDEN 'PİSLİK' OLARAK BAHSEDİYOR

Saldırgan 6 sayfalık manifestosunun başında ilk olarak hayat öyküsünü anlatıyor. Ailesini sevmediği açıkça belli olurken, onlardan bahsederken 'Pislik' ifadesini kullanıyor. Ailesinin onu sevmediğini düşünen saldırgan, kendisini ailenin "yanlış çocuğu" olarak gördüklerini belirtmiş.

"BİR DÖNEM SİLAH ALIP KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Bir dönem kendisini öldürmeyi düşündüğünü de belirten saldırgan, "Bu dünyada yanlış insanlar olarak doğmuşum. Ailem tam olarak pislik insanlar. Bir dönem silah alıp kendini öldürmeyi düşündüm ama evren için daha iyi planlarım var" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLARDAN VE TOPLUMDAN NEFRET ETMEYE BAŞLADIM"

Saldırgan toplum ve insanlardan duyduğu nefreti de şu sözlerle açıklıyor: "İnsanlardan ve toplumdan nefret etmeye başladım, bu tamamen benim hatam değil"

"BANA KİMSE İYİ GÖZLE BAKMADI"

Manifestonun sonlarında ise yalnızlık ve dışlanmışlık hissinin, onun düşünce yapısını nasıl dönüştürdüğünü ve nihayetinde şiddeti bir çözüm yolu olarak nasıl gördüğünü ele alan saldırgan, "Bana kimse iyi gözle bakmadı. Yalnız olmayı seviyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.