Korkunç detaylar... ABD'deki okul saldırganının manifestosundan, Eskişehir'de bıçaklı saldırı yapan Arda Küçükyetim çıktı! Onu ilham almış

Geçen günlerde ABD'de yaşanan okul saldırısı dünya kamuoyunun önemli başlıklarından biri olmuştu. Korkunç olayda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralanmıştı.
Saldırının faili olan 17 yaşındaki Natalie Rupnow'un, saldırıdan önce sosyal medyasında 6 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıktı.
Rupnow'un yayınladığı manifestoda Eskişehir'deki bıçaklı saldırıyla tanınan Arda Küçükyetim’i "ilham kaynağı" olarak görüldüğü anlaşıldı. Rupnow, Küçükyetim'i "nihai bir aziz" olarak nitelendirerek, onun yaptığı eylemlerden etkilendiğini ve onun gibi hareket etmeyi arzuladığını belirtti.
Arda Küçükyetim
Geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de çay bahçesinde beş kişiyi bıçaklayarak büyük bir korku salan Arda Küçükyetim, saldırı anını sosyal medyada yayınlamış ve hakkında açılan dava sonrası tutuklanmıştı. 18 yaşındaki Küçükyetim, kendisini nasyonal sosyalist olarak tanımlamış ve bir manifesto yayımlamıştı. Rupnow, manifestosunda Küçükyetim’i, saldırının nihai hedefi uğrunda kararlı bir şekilde hareket eden bir figür olarak tanımladı.
Samantha takma isimli saldırgan, 6 sayfalık manifestosunda, ilham aldığı üç isim ise şu şekilde:
-Arda Küçükyetim
-Pekka Eric Auvinen
-Vladislav Roslyakov
Manifestosunda bu isimlere duyduğu derin hayranlığı ifade eden Rupnow, her birini kendisi için önemli bir ilham kaynağı olarak gösteriyor.
Saldırgan 6 sayfalık manifestosunun başında ilk olarak hayat öyküsünü anlatıyor. Ailesini sevmediği açıkça belli olurken, onlardan bahsederken 'Pislik' ifadesini kullanıyor. Ailesinin onu sevmediğini düşünen saldırgan, kendisini ailenin "yanlış çocuğu" olarak gördüklerini belirtmiş.
Bir dönem kendisini öldürmeyi düşündüğünü de belirten saldırgan, "Bu dünyada yanlış insanlar olarak doğmuşum. Ailem tam olarak pislik insanlar. Bir dönem silah alıp kendini öldürmeyi düşündüm ama evren için daha iyi planlarım var" ifadelerine yer verdi.
Saldırgan toplum ve insanlardan duyduğu nefreti de şu sözlerle açıklıyor: "İnsanlardan ve toplumdan nefret etmeye başladım, bu tamamen benim hatam değil"
Manifestonun sonlarında ise yalnızlık ve dışlanmışlık hissinin, onun düşünce yapısını nasıl dönüştürdüğünü ve nihayetinde şiddeti bir çözüm yolu olarak nasıl gördüğünü ele alan saldırgan, "Bana kimse iyi gözle bakmadı. Yalnız olmayı seviyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.