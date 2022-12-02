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Korkunç detaylar! Efe Beytekin'e 4 saat işkence yapıp öldürdüler

02.12.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 20 yaşındaki Efe Beytekin'in ölümüyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşlerin, kendilerini yaraladığını düşündükleri Efe Beytekin'i kaçırıp 4 saat boyunca işkence edip öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Korkunç detaylar! Efe Beytekin'e 4 saat işkence yapıp öldürdüler

Adana'da Şahin (47) ve Musa Koç (29) kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündükleri Efe Beytekin’i (20) kaçırıp 4 saat boyunca sopa, su hortumu, tekme ve yumruklarla dövdü. Kırılan kaburgaları akciğerine batan ve beyin kanaması geçiren Beytekin hayatını kaybederken düzenlenen operasyonla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

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SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDILAR

Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’nde 14 Kasım gecesi evlerinden çıkan Şahin ve Musa Koç kardeşler, sokakta kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Silahtan çıkan saçmalarla kolundan yaralanan Şahin Koç ile sırtından yaralanan kardeşi Musa Koç, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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EVLERİNİN DEPOSUNA GÖTÜRDÜLER

Koç kardeşler, kendilerini yaraladığını düşündüğü Efe Beytekin’in, arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan (19) ile Baraj Caddesi’nde oturduğunu öğrendi. Bunun üzerine Şahin Koç, yeğenleri M.K. (17) ve Mert Palabıyık (18) ile 27 Kasım günü saat 01.00 sıralarında Beytekin’in yanına gitti. Şahin Koç, kendisini görünce kaçmaya çalışan Beytekin'i yakalayıp, silahla tehdit ederek otomobile bindirip, evlerinin deposuna götürdü.

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4 SAAT İŞKENCE YAPTILAR

Şüpheliler Şahin Koç, kardeşleri Mehmet (52) ve Musa Koç ile yeğenleri M.K. ve Mert Palabıyık, iddiaya göre, sandalyeye oturttukları Efe Beytekin’i sopa, su hortumu, tekme ve yumrukla dövdü. M.K., kendisini korumaya çalışan Beytekin’i bacaklarından bıçakladı. Yaklaşık 4 saat süren işkencenin ardından fenalaşan Beytekin, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, silahlı yaralama olayına karışan bir şüpheliyi polise teslim edecekleri ihbarında bulundu.

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KABURGALARI AKCİĞERİNE BATTI, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beytekin’in kendine gelmemesi üzerine şüpheliler bu kez ambulans talebinde bulundu. Adrese gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Beytekin’i ambulansla bir özel hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Efe Beytekin’in kırılan kaburgalarının akciğerine battığı ve beyin kanaması geçirdiği saptandı. Sırtında ve bacaklarında da kırıklar oluşan Beytekin, yapılan tüm müdahalelere karşın yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybetti.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Efe Beytekin’i kaçırıp, dövdüğü belirlenen 6 şüpheli ile saklanmalarına yardımcı olan Yunus G. (35), Mahmut G. (38) ve Hacı Ç. (32), işkence sırasında evde bulunan Elif K. (20) ve Esma K.’yi (33) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Evin deposunda inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan sopayı ele geçirdi. Ekipler, deponun da temizlendiğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ile Mert Palabıyık, Beytekin’i dövdüklerini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, Mehmet ve Musa Koç kardeşler ile yeğenleri M.K., Mert Palabıyık ve arkadaşı Ahmet Serkan Ceylan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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