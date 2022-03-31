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  4. Korkunç! Elazığ'da 4'ncü kattan arabanın üzerine düştü

Korkunç! Elazığ'da 4'ncü kattan arabanın üzerine düştü

31.03.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yaşayan bir kadın 4'ncü kattan park halindeki bir aracın üzerine düştü. İlk müdahaleyi aracın üzerinde yapan sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Korkunç! Elazığ'da 4'ncü kattan arabanın üzerine düştü

Olay, Elazığ merkez Üniversite Mahallesi Çınar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Y. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın 4. katından aşağı park halinde bulunan bir hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi araç üzerine çıkarak yaptı. Ardından araç üzerinden indirilen kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

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(İHA)

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