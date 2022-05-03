Korkunç! Elleri arkadan bağlı toprağa gömülü olarak bulundular

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ediyor. 24 Şubat'ta başlayan müdahalede 2 aylık süre geride kalırken ülkeden korkunç bir görüntü geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mykhailo Podolyak, Kiev bölgesinde elleri bağlanmış ve toprağa gömülmüş iki Ukraynalının görsellerini paylaştı.

İKİ KİŞİDEN BİRİ KADIN

Podolyak görsellerle birlikte “Kırık tırnaklar. Bağlı eller. Kiev bölgesine bağlı Kalynivka köyünde 2 sivile ait başka bir mezar daha bulundu. Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?” açıklamasını yaptı. Kalynivka köyünde toprağa elleri bağlı bir şekilde gömülen kişilerden bir tanesinin kadın olduğu anlaşıldı.

Kaynak: DHA



