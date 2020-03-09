İtalya'da hızla yayılan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi.
Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...
Karantina ilan edilen bölgede yer alan Cremona'daki hastaneden paylaşılan fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.
Fotoğraflarda, yanlarındaki sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülüyor.
Fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay, bazı hastaların yüzüstü yatırılıyor olması.
Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflar, 5 Mart tarihinde kaydedilen bir videodan alındı