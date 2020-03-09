Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

Karantina ilan edilen bölgede yer alan Cremona'daki hastaneden paylaşılan fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.

Fotoğraflarda, yanlarındaki sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülüyor.

Fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay, bazı hastaların yüzüstü yatırılıyor olması.