HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

İtalya'nın Cremona şehrindeki bir hastanede çekilen koronavirüs hastalarının görüntüleri izleyenleri şoke etti.

İtalya'da hızla yayılan koronavirüs salgını hayatı durma noktasına getirdi.

Korkunç! Fotoğrafları Reuters geçti: Koronavirüs hastaları...

Karantina ilan edilen bölgede yer alan Cremona'daki hastaneden paylaşılan fotoğraflar ise, kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı.
Fotoğraflarda, yanlarındaki sağlık çalışanlarının eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafetlerle yaşam desteği sunmaya çalıştığı görülüyor.
Fotoğraflarda dikkat çeken bir başka detay, bazı hastaların yüzüstü yatırılıyor olması.
Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflar, 5 Mart tarihinde kaydedilen bir videodan alındı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İtalya

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyorlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'den çok sayıda göçmen ülkemize geldi

Diğer Haberler
İranlı vekil Berzeger: Ülkede kaynağı belli olmayan bir virüs var

İran'dan flaş açıklama: Ülkede ikinci bir virüs var

Avrupa Birliği'nden Türkiye ve Yunanistan açıklaması

AB'den flaş Türkiye açıklaması

İngiliz doktor horlamanın çaresini buldu!

Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi AB'den Türkiye açıklaması

Erdoğan'ın ziyareti öncesi AB'den Türkiye açıklaması

Son dakika: Katar'da eğitime 'koronavirüs' nedeniyle ara verildi

Bir ülkede daha eğitime ara verildi

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi

'Koronavirüse iyi geliyor' iddiası 27 can aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.