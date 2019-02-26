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Korkunç gerçeği öğretmenleri ortaya çıkardı! 9 yaşındaki Suriyeli kıza üvey babası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 02:33 | Son Güncelleme

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına işkence ettiği belirlenen Suriyeli baba tutuklandı.

Korkunç gerçeği öğretmenleri ortaya çıkardı! 9 yaşındaki Suriyeli kıza üvey babası...

Alınan bilgiye göre, Altınözü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Suriyeli G.K. (9) üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darp edildiği, banyoya kilitlendiğini ve yine Suriyeli üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlatınca Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca H.H. hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma neticesinde mağdur G.K. pedagog eşliğinde dinlenildi. H.H. ise alınan adli hekim raporu ve diğer deliller ile birlikte mağdur G.K.’ye karşı eziyet suçundan Altınözü Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay işkence Suriyeli

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