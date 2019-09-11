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Korkunç görüntü! Büyük gürültü koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 06:14 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Korkunç görüntü! Büyük gürültü koptu

Saat 18.00’da Ayrancılar Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Yıkılan duvarın altında bir araç kalırken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Olay yerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Ayrancılar Karakol ekipleri, ambulans, İZSU ekipleri ve GEDİZ Elektrik ekipleri geldi. Yapılan inceleme sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı, maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Torbalı istinat duvarı çökme

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