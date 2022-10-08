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Korkunç görüntü! Kırım Köprüsü'nde patlama: İşte ilk bilgiler

08.10.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği sıcak bölgelerden gelen bir görüntü şoke etti. Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde yaşandığı ifade eden olayda, sabah saatlerinde patlama meydana geldiği aktarıldı. Rus haber ajansı, köprü üzerindeki bir yakıt tankerinde patlama olduğunu bildirdi.

Korkunç görüntü! Kırım Köprüsü'nde patlama: İşte ilk bilgiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken bu sabah yeni ve korkunç bir gelişme yaşandı. Stratejik öneme de sahip olan Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına ilişkin Rus medyası, petrol yüklü bir trendeki tankerlerde patlama olduğunu aktardı.

Rus haber ajansı RIA, petrol yüklü bir tankerim köprü üzerinde patladığını duyururken Ukrayna medyası ise bir patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Rus medyası ayrıca, köprüde hasar olmadığını da belirtti.

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'UKRAYNA ORDUSU VURDU' İDDİASI

Öte yandan henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medyada yer alan bilgilere göre Ukrayna ordusunun, köprü üzerindeki demir yolunu vurduğu öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Rusya Ukrayna Kırım
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