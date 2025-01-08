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  4. Korkunç görüntü! Otomobilin sürücüsü aracında sıkıştı yanarak can verdi!

Korkunç görüntü! Otomobilin sürücüsü aracında sıkıştı yanarak can verdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 00:01
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Isparta-Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, saniyeler içinde alev topuna döndü. Aracında sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün intihar ettiği fakat son anda vazgeçtiği iddia edildi.

Korkunç görüntü! Otomobilin sürücüsü aracında sıkıştı yanarak can verdi!

Isparta Eğirdir karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Aracında sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Öztürk idaresindeki 32 AEK 777 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Öztürk aracında sıkışarak çıkamadan yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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SON ANDA VAZGEÇTİĞİ İDDİA EDİLDİ!

Yapılan çalışmalarda, Salih Öztürk'ün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği ve Öztürk'ün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı ancak sıkıştığı için yanarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Isparta
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