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  4. Korkunç görüntüler! Asansördeki scooter bomba gibi patladı

Korkunç görüntüler! Asansördeki scooter bomba gibi patladı

23.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Krasnodar kentinde 37 yaşındaki adam, scooter'ını tamirciye götürmeye karar verdi. Ancak asansöre binen adamın scooter'ı bomba gibi patladı. Talihsiz adam ağır yaralandı. Polisten yapılan açıklamada adamın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

Korkunç görüntüler! Asansördeki scooter bomba gibi patladı

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde 37 yaşındaki bir adam, arızalanan scooter'ını tamirciye götürmeye karar verdi. Scooter ile birlikte asansöre binen adam, ölümden döndü. Asansörün güvenlik kamerasına yansıyan olayda duman çıkan scooter'ın bomba gibi patladığı görüldü.

Adam ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Krasnodar polisinden yapılan açıklamada, adamın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu, tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, kullanılamaz hale gelen asansör de hizmet dışı bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya scooter asansör
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