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  4. Korkunç görüntüler gündem oldu! Hasta olan kadından balta ile cin çıkarttığı iddia edildi: Annenin sağ eli koptu, sol eli de koptu şimdi bacaklarını koparacağım

Korkunç görüntüler gündem oldu! Hasta olan kadından balta ile cin çıkarttığı iddia edildi: Annenin sağ eli koptu, sol eli de koptu şimdi bacaklarını koparacağım

02.01.2025 12:55
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02.01.2025 12:55
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Tiktok'ta yayın yapan İ. Ö. isimli bir vatandaşın görüntüleri gündem oldu. Şahıs iddiaya göre bir hastanın içinden balta ile cin çıkarttığı videoda "Annesinin sağ elini kaldırın havaya. Söylüyorum, kopartacağım elini. Vurun baltayı vur, vur, vur... Annenin sağ eli koptu, sol eli de koptu. Şimdi bacaklarını kopartacağım" ifadelerine yer veriyor. O anlar ise izleyenlerde hem şaşkınlık hem de korku yarattı.

Tiktok'ta ortaya çıkan bazı videolar gündem olmaya devam ediyor. Son olarak balta ile cin çıkarttığı iddia edilen adamın görüntüleri şaşkınlık ve dehşet ile izlendi.

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BALTA İLE CİN ÇIKARTIYORMUŞ

Tiktok'ta yayın açan İ. Ö. adlı bir şahıs, iddiaya göre sözde hastanın içinden balta ile cin çıkartıyor.

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"VURUN BALTAYI, VUR VUR... ÇOK GÜZEL"

Yayında karşısındakine direktif veren şahıs, "Annesinin sağ elini kaldırın havaya. Söylüyorum, kopartacağım elini. Vurun baltayı vur, vur, vur... Çok güzel" ifadelerini kullandı.

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"KOPART SAĞ ELİNİ KOPART"

Art arda vur diye bağıran adam daha sonra da "Kopart kopart sağ elini kopartın. Kopartın elini sağ elini kopart" dedi.

"SENİ ÖLDÜRMÜYORUM, SORU CEVAP GİDECEĞİZ"

Yayın sırasında kendisine "Hangi kabiledensin?" sorusu yöneltilince de "Şu anda seni öldürmesine öldürürüm. Öldürmüyorum ama soru cevap gideceğiz seninle" ifadelerine yer verdi.

"ŞİMDİ BACAKLARINI KOPARTACAĞIM"

Şahıs daha sonra ise annenin sağ elinin ve sol elinin koptuğunu belirterek, " Şimdi bacaklarını kopartacağım" dedi.

"ZULA KABİLESİNE SOR BAKAYIM BENİ TANIYOR MU?"

Yayının sonraki bölümünde ise Zula kabilesi ifadesi yer aldı ve o konuyla ilgili olarak, "Zula... Zula kabilesine sor bakayım kabile reisine beni tanıyor mu? Tanıyor tanıyor..." şekline konuştu.

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tiktok yayın
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