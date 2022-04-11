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Korkunç görüntüler! Küçücük bebeğe öyle bir şey yaptı ki...

11.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askerinin bir bebeğe tecavüz ettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Ukrayna'daki iğrenç olay, 25 yaşında olduğu belirtilen Rus askerinin söz konusu görüntüleri bir arkadaşına göndermesiyle ortaya çıktı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran korkunç görüntüler sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rus askerin ülkesinde gözaltına alındığı iddia edildi.

Korkunç görüntüler! Küçücük bebeğe öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada tecavüze uğrayan bir bebeğin görüntülerinin yayınlanmasının ardından bir Rus askerinin kendi ülkesinde gözaltına alındığı bildirildi. Rus medyası tutuklanan adamın Alexei Bychkov olduğunu belirtti. 1997 yılında doğduğu ve Krasnodar Bölgesi'nde yaşadığı biliniyor. Videonun Ukrayna çatışmasından bir görüntü olduğuna inanılıyor.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, birçok sosyal medya sitesinde paylaşılan video, Bychkov’un görüntüleri ve videoları asker arkadaşlarına göndermesiyle yayıldı. Video hakkında henüz çok az ayrıntı doğrulandı. Birçok kişi, görüntülerin izlenmesinin ve yayılmasının yanlışlığına dikkate çekerek kötü niyetli içeriği bildiriyor ve yayılmasını önlemeye çalışıyor.

''CEZAİ BİR SUÇ''

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BBC muhabiri Shayan Sardarizadeh: "Umarım bu, bir Rus askerinin bir bebeği istismar ettiği korkunç videoyu herhangi bir platformda yayınlamanın cezai bir suç olduğu herkes için açıktır. Sansürlü veya sansürsüz olarak anasayfanızda görür görmez videoyu kapatın ve bildirin. " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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