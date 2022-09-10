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Korkunç! Halı asma tartışmasında ev sahibinin oğlunu öldürdü

10.09.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de ev sahibinin astığı ıslak halının kiracının balkonuna damlaması sonucu başlayan tartışma cinayetle bitti. Ev sahibini kolundan yaralayan, oğlunu da eve girerek yatak odasında öldüren kiracı gözaltına alınırken acılı baba yaşananlara isyan etti. Adem Ebik, ''Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Çok büyük acı. Yavrumun hiçbir suçu yoktu. Annesi burada halı yıkamış. Çocuğum spordan gelmiş evde duş alıyormuş. Çocuğumu dairemde, yatak odamda vuruyor. Hayat bu kadar ucuz mu?'' dedi.

Korkunç! Halı asma tartışmasında ev sahibinin oğlunu öldürdü

Olay, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, balkona asılı yıkanmış halının suyunun akmasından rahatsız olan kiracı üst katında oturan ev sahibiyle tartışmaya başladı. Balkona asılan halıdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai K., silahla baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Önce binanın girişinde bulunan baba Ebik’i silahla kolundan yaralayan Refai K., ardından hıncını alamayıp silahla kapıyı zorlayarak üst kattaki Adem Ebik’in evine girdi. Adem Ebik’in olaydan habersiz olan ve yatak odasında bulunan 24 yaşındaki oğlu Muhammet Ebik’i silahla göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç hayatını kaybetti. Muhammet Ebik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, cinayetin ardından yan binaya kaçtığı öğrenilen şüpheli Refai K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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*Fotoğraftaki kişi Refai K.

''BALKONDAN BANA KURŞUN SIKTI, OĞLUM DUŞ ALIYORMUŞ''

Ayakta durmakta güçlük geçen acılı baba Adem Ebik, “Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Çok büyük acı. Yavrumun hiçbir suçu yoktu. Sabah işten geldi yatmadı. Cuma namazına gitti. Namazdan gelince spor salonuna gitti. Annesi burada halı yıkamış. Onu yukarı getirdi. Annesi ile halıyı yukarıya astılar. Ben de dışarıda ceviz ağacının oradaydım. Baktım alt kattaki kiracı halıyı aşağı çekti indirdi. 'neden böyle yapıyorsun' dedim. 'Sen burada bekle' dedi ardından balkondan bana kurşun sıktı. Kurusıkı tabanca ile şaka yapıyor sandım. Kolumdan yaralandım. Çocuğum spordan gelmiş evde duş alıyormuş. Eşim ile küçük oğlum beni kanlar içerisinde görünce aşağı geliyor. Şahıs da yukarıya silahla çıkıyor. Çocuğumu dairemde, yatak odamda vuruyor. Bu işle ilgisi, haberi yok. Hayat bu kadar ucuz mu? Benim ocağıma ateş düştü onun da evine ateş düşsün" dedi.

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24 yaşındaki gencin cenazesinin yarın Karabük’te toprağa verileceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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*Öldürülen Muhammet Ebik

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe
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