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Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

16.05.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya 2 yıldan uzun süren koronavirüs (Kovid-19) salgınını şokunu henüz atlatamamışken şimdi de ortaya maymun çiçeği virüsü çıktı. İlki geçtiğimiz hafta bildirilen vakaların hızla arttığı bildirildi. Vahşi hayvanlardan bulaştığı belirtilen enfeksiyonun belirtileri ise dikkat çekiyor.

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

Birleşik Krallık'ta dört yeni maymun çiçeği virüsü vakasının daha saptandığı bildirildi. İlk hasta Birleşik Krallık'a Nijerya'dan seyahat etmişti. MailOnline'ın haberine göre, yeni enfeksiyonların hiçbirinin Afrika'ya yolculukla bağlantılı olduğu düşünülmüyor. Nadir görülen hastalık, batı veya orta Afrika'nın bazı bölgelerinde vahşi hayvanlar tarafından yayılıyor.

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SAYI YÜKSELDİ

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir vaka bulunduğunu doğrulamıştı. Yeni saptanan vakaların doğrulanmasıyla İngiltere'deki toplam vaka sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor.

Son derece seyrek görülen hastalığın insanlar arasında kolayca bulaşmadığı belirtiliyor. Ancak, enfekte bir hasta tarafından kullanılan giysiler veya çarşaflardan temas yoluyla bulaşabiliyor.

2018 yılında 50'den fazla kişi hastalığa yakalanmış olabileceği konusunda uyarılmıştı.

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HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Maymun çiçeği virüsünün yol açtığı yara kabuklarıyla veya döküntüleriyle ya da öksüren veya hapşıran bir kişiyle doğrudan temas virüsü yayabiliyor.

Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, titreme, bitkinlik, ağrı ve lenf bezlerinin şişmesi yer alıyor.

Döküntü genellikle, kabuk oluşturmadan önce ateşin ortaya çıkmasından yaklaşık beş gün sonra yüzden tüm vücuda yayılıyor.

Belirtilerin genellikle hafif olduğu ve çoğu kişinin tedavi gördükten sonra birkaç hafta içinde iyileştiği belirtiliyor.

Ölümlerin çoğu genç yaş gruplarında meydana gelmekle birlikte, yüzde bir ile 10 arasında bir ölüm oranına sahip olduğu ifade ediliyor.

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