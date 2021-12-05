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Korkunç! Hem vurdu hem evini ateşe verdi

05.12.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabanca ile vuran zanlı, evini de ateşe verdi.

Korkunç! Hem vurdu hem evini ateşe verdi

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ATEŞ EDİP EVİNİ ATEŞE VERDİ

Kavga sırasında S.B, üzerinde bulunan tabancayla Y.B'ye ateş etti, daha sonra Y.B'nin evini yaktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale silahlı saldırı
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