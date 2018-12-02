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Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2018 20:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan şiddet içerikli video bağımlısı genç, birlikte yaşadığı kadın ev arkadaşını bıçakladıktan sonra cesediyle cinsel ilişkiye girdi.

Korkunç! Her şeyi itiraf etti: Cesediyle ilişkiye girdi

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki genç, ev arkadaş olan 34 yaşındaki kadın banka çalışanı Stela Domador-Kuzma'yı uyuduğu sırada 17 kez bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedi ile ilişkiye girdi. Polis, Thornton 'un cinayeti işlemeden bir kaç dakika önce bilgisayarında şiddet içeren cinsel görüntüler izlediğini tespit etti.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Ryan Thornton, mahkemede cinayeti itiraf etti. Olay gününün doğum günü olduğunu söyleyen katil zanlısı, "Şiddet içeren bir cinsel ilişkiyi kendine bir doğum günü hediyesi olarak gördüğü" için böyle bir olaya giriştiğini söyledi.

sapik

Mahkeme savcısı Justice May, mahkemede Ryan Thornton'a "Sırf kendine bir doğum günü hediyesi vermek için böyle vahşice bir cinayet işledin ve kadının yaşadığı korku ve acıyı tahmin ediyorum." dedikten sonra mahkemenin zanlıya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildiğini açıkladı.

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ingiltere ceset tecavüz cinayet

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