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  4. Korkunç iddia: Amca, yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı

Korkunç iddia: Amca, yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı

26.11.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yeğeninin el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Korkunç iddia: Amca, yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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EVE GEÇ GİTTİĞİ İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.

Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa
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