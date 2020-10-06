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Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

Balıkçıların ağlarını dahi parçalayan Kızıldeniz kökenli istilacı tür balon balığının Antalya'da tezgahlarda satışa sunulduğu iddiası, vatandaşı tedirgin etti. Balığın tezgahlarda satışının yasak olduğunu belirten balıkçılar ise fletosu çıkarılan balon balığının, mezgit balığıymış gibi poşetler içinde sokak aralarında satıldığını iddia etti.

Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Denizdeki hemen her şeyi yemek amacıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

'KESİNLİKLE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN'

Balon balığının bazı semt pazarlarındaki balık tezgahlarında zehirli iç organlarının temizlenerek satışa sunulduğu iddiası, vatandaşları tedirgin etti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın tehlikelerine dikkati çekti. Balığın iç organlarının ve etinin barındırdığı 'tetrodotoksin' adlı zehirden dolayı yenmesinin zararlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Biz de duyduk bu şekilde satış yapıldığını. Kesinlikle bu şekilde satış yapanlardan alışveriş yapmasınlar. Hele ki fleto balıkları hiç almasınlar. Hangi balığa ait olduğu belli olmayan bir et bu. Kaçaklar olabilir, farklı şeyler olabilir" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, bilimsel çalışmalarda balon balığının etinin de zararlı olduğunun tespit edildiğini, etinde zehir bulunduğunu belirterek yenilmemesini tavsiye etti.

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'İDDİA GERÇEK DEĞİL'

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, tezgahlarda balon balığının satıldığı iddiasının gerçek olmadığını belirterek, kesinlikle satışının yasak olduğunu söyledi. Balon balıklarının balıkçılara büyük zarar verdiğini anlatan Demir, "Başımız bu balıkla dertte. Balıkçılarımız bu balığı yakalayınca ya denize salıyor ya da uygun şekilde imha ediyor. Zehirli bir balık olduğu için öldürüp, karaya da atmıyoruz, yiyen diğer hayvanlara da zarar verir. Bu balığın tezgahlarda satılması ihtimali ise sıfır. Zehirli olduğu için hemen toplatılıp, imha ediliyor. Ayrıca sergileyene ya da satışını yapana da para cezası veriliyor" dedi. Demir, çok sayıda balık türü olduğunu, balon balığına gelene kadar daha besleyici ve lezzetli balık türlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini tavsiye etti.

SOKAK ARALARINDA 'MEZGİT' DİYE SATILIYOR İDDİASI

Semt pazarlarındaki balık tezgahlarında ise balon balığına rastlanmadı. Çoğunlukla çipura, sardalya, palamut, mercan, levrek, kupes, kaya levrek, hamsi, somon gibi balık türlerinin sergilendiği dikkati çekti. Balıkçı Yunus Narin, sokak aralarında elinde poşetle gezen bazı satıcıların balon balığı satışı yaptığını öne sürdü. Balon balığının başka balıklar adı altında pazarlandığını öne süren Narin, "Mezgit diye satıyorlar. İçini temizleyip, poşete koyup 'yeni tuttum' diyerek satmaya çalıştıklarını duydum. Ama gözümle görmedim" dedi. Narin, yaşlı bir kadının bu balıktan aldıktan sonra zehirlediğini duyduğunu da sözlerine ekledi.

Bir başka balıkçı İlker Keklik, 40 yıldır babasının balıkçılık yaptığını belirterek, balon balığı kadar balıkçılara zarar veren bir başka balık türü olmadığını ifade etti. Tezgahlarda balon balığı satan balıkçı olmadığını anlatan Keklik, "Tezgahta görürlerse 5 bin lira cezası var. Ancak mahalle aralarında temizlenmiş, fleto hale getirilmiş balıkların satıldığını biliyoruz. Uygun fiyata satıyorlar. Mezgit demelerinin sebebi ise fleto haldeyken birbirlerine çok benzerler" dedi.

Kaynak: DHA

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