HABER

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Beyrut’ta bir gazete, geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kardeşinin ve karısının Cidde’de Pazartesi gecesi eve giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüğünü, çocuklarının kaçarak kurtulduğunu yazdı.

Beyrut'ta basılan Diyar gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayn Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ile karısı Cidde'de öldürüldü. İddiaya göre, eve gelen maskeli ve kılıçlı şahıslar Ahmet Kaşıkçı ve karısını öldürdü, Kaçıkçı'nın üç çocuğu ise kaçtı.

Ahmet Kaşıkçı’nın bir komşusu, eve giren şahısların ellerinde kılıçlar olduğunu ve kafasını koparana kadar Ahmet Kaşıkçı ve karısının başına ve omuzuna kılıç salladıklarını, Ahmet Kaşıkçı'nın üç çocuğunun kaçarak komşularının evine sığındığını söyledi. Komşular, daha sonra Suudi polislerin gelerek kendilerine dağılmalarını söylediğini ve cesetleri alıp bilinmeyen bir yere götürdüklerini, daha sonra gelen polislerin evde sabaha kadar inceleme yaptıklarını söyledi.

Ahmet Kaşıkçı’nın kaçan 18 yaşındaki oğlu Muhammed Kaşıkçı'nın kaçarak izini kaybettirdiği belirtildi. Polisin, Ahmet Kaşıkçı'nın evinin kapısını demir bloklarla kapatarak, eve kimsenin yaklaşmaması emrini verdiği kaydedildi.

İHA

PARTNERKilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...Kilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...
ABD: Çin Rusya'dan daha tehlikeliABD: Çin Rusya'dan daha tehlikeli
Denizli'de cinsel istismar gerginliği: 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyorDenizli'de cinsel istismar gerginliği: 6'sı Suriyeli 7 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Cidde

En Çok Okunan Haberler

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bizim gazetecilerde ayağını denk alsın gidişat sudii yönünde...
@hakantrn COK HAKLISIN KARDEŞ AMA HALK TEK ADAM VE İHANEDAN YÖNETİMİNİ ALGILAYAMIYOR.. HALBUKİ OSMANLI TARİHİNDEN BİLİYORUZ..KARDEŞLER BEBEKLER KATLEDİLİYORDU İKTİDAR İÇİN.. ŞİMDİ DUSUNMEYE USENENLER DİREK KIRMIZIYI BASARLAR.. ALLAH ONLARI İSLAH ETSİN..AMA AFFETSİN DİYEMEYECEGİM..
Bize ne kardeşim elin suudundan.
Yıllardır özendiğiniz yönetim şekli , Beyazıt camii avlusunda açılan bayrakları unutmadık.
eyyy arabistan kendine gel
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlülerin sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Ünlülerin sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Soyuz roketinin kalkışında kaza!

Soyuz roketinin kalkışında kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.