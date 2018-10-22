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İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

İngiltere, hapse düşen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin intiharını konuşuyor.

İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Allan, sarhoş bir şekilde araba kullanırken 15 yaşındaki Michael Keenan’a çarptı.

Daha sonra çocuğu bilinçsiz halde yolun ortasında bırakan genç kadın, yakalandıktan sonra 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Çocuk, haftalar süren tedavinin ardından iyileşti.

Ancak Haziran ayında cezaevinde beşinci ayını dolduran kadının intihar ettiği açıklandı.

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Katie Allan'ın Daily Record gazetesine konuşan ailesi, cezaevinde rahat bırakılmayan Katie Allan için bardağı taşıran son damlanın, cezaevi çalışanlarının önünde çırılçıplak dolaştırılması olduğunu söyledi.

İngiltere basını, bu olayın ardından cezaevi koşullarını tartışmaya açtı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere çırılçıplak Katie Allan Micheal Keenan

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