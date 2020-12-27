Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'

Son zamanlarda birçok ilde kedilerin ayakları kesildi. Vatandaşlar, kedilerin ayaklarının büyü yapmak için kesildiğini iddia etti. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan olaylar zinciri geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da 4 ayağı kesilmiş bir kedinin bulunmasıyla başladı. Ardından da benzer iki olay Antalya'da yaşandı. Muratpaşa ilçesinde yavru bir kedi, 4 bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma yürütürken tam 6 gün sonra aynı bölge bacakları kesilmiş başka bir kedi, daha bulundu. Olaya tepki gösteren hayvanseverler hayvanlara uygulanan şiddetin karşılıksız kalmamasını istedi. HALUK LEVENT'TEN 'BÜYÜ' TEPKİSİ AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent de yaşananlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ayakları kesilen bir kedinin fotoğrafını paylaşan Levent, şu ifadelere yer verdi: “Aldığımız duyumlardan çok tehlikeli bir akım ile karşı karşıyayız. Şarlatanlar, köpek ve kedilerin ayaklarını keserek büyü bozduklarını dile getirip para kazanıyorlar. Maalesef bu tür olayları daha çok göreceğiz."

‘YENİ BİR İNANIŞA TAPAN KİTLE Mİ VAR?’ Kedilerin ayaklarının 'büyü yapmak için' kesildiği yönünde çok sayıda duyum aldıklarını anlatan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “İstanbul'da yaşanan olayda yakalanan şahıs, büyü için hayvanın bacağını kestiğini itiraf etmişti. Şimdi de peş peşe Antalya’da buna benzer olaylar yaşıyoruz. Ancak bunun arkasındaki sebebi düşünmek daha korkutucu. Bunlar gerçekten büyü için mi yapılıyor, buna inanlar var mı, yoksa sapkın duygularla mı yapılıyor? Ya da yeni bir oluşum veya yeni bir inanışa tapan bir kitle mi var? Bunlar sözleşerek mi bu olayları gerçekleştiriyor? Henüz bilemiyoruz. Ancak emniyet görevlilerinin araştırmaları sürüyor” dedi. Geçtiğimiz yıllarda ise İstanbul’da art arda 14 kedinin katledildiğini hatırlatan Yanık, “O olayın da sorumlusu yakalanamadı. Bunları duyunca o dönem, aklıma geldi. Öldürdüğü kedilerin yanlarına çiçek, çakmak gibi ipuçları bırakıyordu. Haberlere çıkarak ilgi odağı olmak isteyen ya da şiddetten zevk alan psikolojik sorunları olanlar da böyle şeyler yapabiliyor” dedi.