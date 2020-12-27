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Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'

27.12.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Korkunç iddia! 'Kedilerin ayakları büyü için kesiliyor'

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, son zamanlarda ayakları kesilen kedilerin sayısının artmasıyla ilgili, "Yeni bir inanışa tapan kitleler mi oluştu?’ derken sanatçı Haluk Levent de sosyal medya hesabından "Şarlatanlar, köpek ve kedilerin ayaklarını keserek büyü bozduklarını dile getirip para kazanıyorlar" diye tepki gösterdi.

Son zamanlarda birçok ilde kedilerin ayakları kesildi. Vatandaşlar, kedilerin ayaklarının büyü yapmak için kesildiğini iddia etti. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan olaylar zinciri geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da 4 ayağı kesilmiş bir kedinin bulunmasıyla başladı. Ardından da benzer iki olay Antalya'da yaşandı. Muratpaşa ilçesinde yavru bir kedi, 4 bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma yürütürken tam 6 gün sonra aynı bölge bacakları kesilmiş başka bir kedi, daha bulundu. Olaya tepki gösteren hayvanseverler hayvanlara uygulanan şiddetin karşılıksız kalmamasını istedi.

HALUK LEVENT'TEN 'BÜYÜ' TEPKİSİ

AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent de yaşananlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ayakları kesilen bir kedinin fotoğrafını paylaşan Levent, şu ifadelere yer verdi: “Aldığımız duyumlardan çok tehlikeli bir akım ile karşı karşıyayız. Şarlatanlar, köpek ve kedilerin ayaklarını keserek büyü bozduklarını dile getirip para kazanıyorlar. Maalesef bu tür olayları daha çok göreceğiz."

‘YENİ BİR İNANIŞA TAPAN KİTLE Mİ VAR?’

Kedilerin ayaklarının 'büyü yapmak için' kesildiği yönünde çok sayıda duyum aldıklarını anlatan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “İstanbul'da yaşanan olayda yakalanan şahıs, büyü için hayvanın bacağını kestiğini itiraf etmişti. Şimdi de peş peşe Antalya’da buna benzer olaylar yaşıyoruz. Ancak bunun arkasındaki sebebi düşünmek daha korkutucu. Bunlar gerçekten büyü için mi yapılıyor, buna inanlar var mı, yoksa sapkın duygularla mı yapılıyor? Ya da yeni bir oluşum veya yeni bir inanışa tapan bir kitle mi var? Bunlar sözleşerek mi bu olayları gerçekleştiriyor? Henüz bilemiyoruz. Ancak emniyet görevlilerinin araştırmaları sürüyor” dedi. Geçtiğimiz yıllarda ise İstanbul’da art arda 14 kedinin katledildiğini hatırlatan Yanık, “O olayın da sorumlusu yakalanamadı. Bunları duyunca o dönem, aklıma geldi. Öldürdüğü kedilerin yanlarına çiçek, çakmak gibi ipuçları bırakıyordu. Haberlere çıkarak ilgi odağı olmak isteyen ya da şiddetten zevk alan psikolojik sorunları olanlar da böyle şeyler yapabiliyor” dedi.

'CEZALAR, CAYDIRICI OLMALI'

Hayvanlara şiddet uygulayan kişilere verilen cezaların, caydırıcılıktan çok uzak olduğuna dikkat çeken Yanık, “Yakalanan şahıslar, para cezası ile kurtuluyor. Caydırıcı cezalar verilmediği sürece bu tip olayların, sonu gelmeyecektir. Hayvanlara karşı yapılan işkenceler, gelişmiş bir toplumda olmamalı. Mecliste bulunan ‘Hayvan Hakları Yasası’nın bir an önce onaylanmasını istiyoruz. Ağır cezalar, bu eylemlerden kişileri vazgeçirtecektir” diye konuştu.

‘ÖZELLİKLE KEDİNİN KUYRUĞU İLE BACAKLARI KESİLMİŞ'

Antalya’da yaşayan ve sokakta ayakları kesilmiş yavru bir kedi bulan Fatma Ranta Kahile, “Her sabah evimden çıkıp sokaktaki hayvanları besliyorum. Sabah, yine buradaki hayvanları beslemek için geldiğimde kedi yavrusunun kaldırımda yattığını fark ettim. Yakından baktığımda bacakları ve kuyruğunun olmadığını gördüm. Birilerinin, özellikle kesmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bir hayvan yapsa belli olur. Artık kötü ellerin hayvanların üzerinden çekilmesini istiyoruz” dedi.

‘AYİN YA DA BÜYÜ İÇİN KESİLMİŞ OLABİLİR’

Hayvanseverlerden Elif Büyükgökdere, birden fazla kedinin kesilerek öldürülmesinde ‘büyü’ için gerçekleştirildiğine dair iddialar duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu konunun ‘bir ayin’ olduğuna dair söylenti var. Tamamen bastırılmış insanların kendini gösterme şekli. 12 yıldır esnaflık yapıyorum. Bu tip olaylarla, sıkça karşılaşıyorum. Hayvan Hakları’yla ilgili yasanın, bir an önce çıkmasını istiyoruz. İnsanlarımız büyü ve benzeri konulara inanıyor. Kediler, bunun için de öldürülmüş olabilir".

DHA

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