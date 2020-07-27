HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç iddia! Köpekbalığı turistlere gösterilmek için öldürüldü

Korkunç iddia! Köpekbalığı turistlere gösterilmek için öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Antalya’da iki gün önce sahile vuran köpekbalığının, balıkçılar tarafından gezdirdikleri turistlere göstermek için öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

Korkunç iddia! Köpekbalığı turistlere gösterilmek için öldürüldü

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, boz camgöz köpekbalığının balıkçılar tarafından gezdirdikleri turistlere gösterilmek üzere öldürüldüğünü iddia etti.

Balığın insanlar açısından bir tehlikesi olmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Balığın avlanması yasak.Üstelik insanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Balıkçılar, bu balığı sergilemek, turistlere göstermek için öldürüyor. Akdeniz'de 50 ile 2 bin metre derinliklerde gezinirler. Balığın ağzında olta olduğu görülüyor. Muhtemelen bu türü balıkçılarımız yakaladı ve yasak olduğu için denize bıraktı. Korkmayı gerektiren bir durum yok. Vatandaşımız rahatça denize girebilir" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
1 Ağustos'ta başlıyor1 Ağustos'ta başlıyor
Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?

En Çok Okunan Haberler

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Diğer Haberler
Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı hakkında yeni açıklama

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Rusya ile uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor

1 Ağustos'ta başlıyor

Kaputaş Plajı eski günlerine geri döndü! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Akın Öztürk’ün emir astsubayı hakkında karar çıktı

Akın Öztürk’ün emir astsubayı hakkında karar çıktı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'da bayrakların yarıya indirilmesine tepki

Türkiye'den Yunanistan'a bayrak tepkisi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş'tan bayram namazı uyarısı

Tek tek açıkladı! İşte bayram namazında yapılması gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.