Korkunç iddia: Pirana dolu su tankına attı

İngiliz yayın kuruluşu Daily Star, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir generali pirana dolu su tankına atarak öldürdüğü iddiasını gündeme getirmişti.

'Generali evindeki gizli bölmede piranalara yedirdi'

Olayın, Kim-Jong-un'un başkent Pyongyang'daki evi Ryongsong'un gizli bir bölmesinde gerçekleştiği öne sürüldü.

Haberin detayında piranalara yedirildiği iddia edilen generalin adı verilmedi ve habere dayanak gösterilecek bir kaynak da belirtilmedi.

Haberde, pirana dolu su tankına atılan generalin önce kollarının bıçakla kesildiği ve ardından gövdesinin piranalara atıldığı ifade edildi.

Fakat haberde söz konusu generalin boğularak öldürüldükten sonra ya da pirana veya farklı bir canlı tarafından öldürüldüğüne dair net bir bilgi yer almadı.

Daily Star'ın gerçekliği konusunda tartışma yaratan haberine İngiliz okurlardan da tepki geldi.

İnternet sitesindeki haberi okuyan çok sayıda kullanıcı, haberin gerçekleri yansıtmadığını ve yeterince inandırıcı detaylar bulunmadığına dikkat çekti.

Okuyucular, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'un da idam edildiğinin öne sürüldüğünü fakat özel temsilciyi bir konserde gösteren fotoğrafın geçtiğimiz günlerde yayınlandığını ve iddiaların yalan çıktığını hatırlattı.

Bazı okurlar ise Kim Jong-un'un batı medyası tarafından uçaksavarla ölüm gibi tuhaf öldürme yöntemleri uyguluyormuş algısı yaratıldığı ve Kuzey Kore liderinin yalan haberlerle hedef tahtasına oturtulmak istendiği yorumunda bulundu.

Okuyucuların hemen hemen hepsi haberin uydurma olduğu konusunda hemfikir oldu.

Bir okur ise, 'Haberiniz duvara tosladı. Yalan habere hayır' notunu düştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sıra dışı infaz emirleri verdiği öne sürülüyor.

Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon'un Kim Jong-un talimatıyla alev makinesiyle yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti.