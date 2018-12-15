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Korkunç iddia! Şanlıurfa'da doktor hastasının saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 00:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktorun, bir hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.

Korkunç iddia! Şanlıurfa'da doktor hastasının saldırısına uğradı

Alınan bilgiye göre, Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş, mesai sonrasında, aracına binerken yanına gelen bir hastanın saldırısına uğradı.

Darp edilen Güneş, aynı hastanede müşahede altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan Sağlık-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Abdulkadir Yabir, Güneş'e yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yabir, "Meslektaşımız Dr. Ebru Kılıç Güneş'e, hasta tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, yeterince baskı altında çalışan sağlıkçı meslektaşlarımıza şiddetin son bulmasını dileriz. Sağlık-Sen ailesi olarak yaşanan üzücü hadisenin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.

(AA)

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