Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Kışlakçı,6 gün önce İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giren ancak çıktığına dair hiçbir kanıt olmayan, ABD’li Washington Post gazetesinin de yazarlarından olan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünden emin olduklarını açıkladı. Kışlakçı, “Bütün dünyanın başı sağ olsun. Bize iki gün önce haber ulaşmıştı. Dün teyit ettirdik. Öldürüldüğü haberi doğru. Çok vahşice öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaştık. Ancak bunu tam teyit ettiremedik. Bugün yarın yetkiler bu konuda açıklama yapacak. Ellerinde ciddi deliler olduğunu biliyoruz.” diye konuştu. CENAZE NAMAZI HAZIRLIĞI Duruma tepki göstereceklerini söyleyen Kışlakçı, “DEAŞ zihniyetinin nasıl ortaya çıktığını, nerelere nüfus ettiğinin göstergesi bu. Bu vahşice eylem kabul edilemez. Cemal Kaşıkçı’nın kanı dünya vicdanının üzerine kaldı. Kendisi, çocukları ile birlikte Amerikan vatandaşıydı. Amerika’nın Türkiye’nin buna diplomatik anlamda tavır koymasını istiyoruz. Cemal Kaşıkçı tüm dünyaya mal olmuş ünlü bir gazeteciydi.” ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı’nın farklı ülkelerden gelen kişilerce öldürülmüş olabileceğini savunan Kışlakçı, önümüzdeki günlerde gıyabi cenaze namazı töreni düzenleyeceklerini açıkladı. "15 KİŞİ PARÇALARA BÖLÜP..." Kaşıkçı’nın vahşice öldürüldüğü iddiasını da paylaşan Kışlakçı, aynı gün elçiliğe girip kısa süre sonra çıkan 15 kişiyle ilgili olarak, “Buraya gelen 15 kişi ilk saatlerden itibaren direk Cemal Bey'i bayıltıp, parçalara bölüp, herkes bir parçasını alıp köpekler gibi gidiyorlar. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Olmuşsa sonuçları ağır olacak. Dünyada böyle bir şey vuku bulmamıştır” dedi. Emniyet yetkililerinin de Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü doğruladığını söyleyen Kışlakçı, “Bize başınız sağ olsun, cenaze hazırlıklarını yapın dendi. Emniyet kaynakları kendilerinde detaylı bilgi ve videolar, güvenlik kameraları var. Bütün güzergahlar tespit edildi. Bütün detayları polis paylaşacak” dedi. "TÜM GELENEKLERE DARBE VURDULAR" AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Kaşıkçı'yla bir önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Çok vahim bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum. Kaşıkçı’nın kaybolduğu ilk iki gün bütün yetkililerin sırra kadem basmış olması da izah edilmesi zor başka bir konu. Konsolosluğa giren bir insana bunu yapanlar kendi ülkelerinde neler yapıyordur? Bu olay Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gündeme getirmek için bir vesile oldu” dedi.

ABD BASINI AYAKTA: ONU BULUN Muhalif gazetecinin köşe yazıları yazdığı Washington Post gazetesi Kaşıkçı’nın, “sırf bu cinayet için Türkiye’ye gelen bir tim tarafından öldürüldüğünü” yazdı. Gazete Direktörü Fred Hiatt, “Cemal’in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve akıl sır ermez bir fiildir” dedi. New York Times gazetesi de ‘Kaşıkçı’yı Bulun’ başlıklı başyazısında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı eleştirerek prensi, ülkesinde muhalifleri sindirme politikasına benzeyen radikal çizgiyi diplomatik ilişkilere taşımakla suçladı. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) İcra Direktörü Vekili Robert Mahoney, S. Arabistan’da kraliyet ailesini sorgulayan herkesin tehlike altında olduğunu söyledi. UMED'DEN AÇIKLAMA UMED'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine karşı muhalif yazılarıyla tanınan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'den bu yana haber alınamaması sonrasında Başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki iddiaları büyük bir endişeyle takip ettikleri aktarıldı.