Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in ayrılmak istediği eski sevilisi tarafından katledilmesi sonrasında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla, kadın cinayetlerine ‘Dur’ demek için bir araya gelen Isparta Kadın Meclisleri Kaymakkapı Meydanı’nda basın açıklaması yaptıktan sonra düdük çalarak belediye önüne kadar yürüdü. Kentte, 10 Ağustos 2017 tarihinden beri kayıp olan Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ile bir yakını da eyleme katılarak, kızlarının bulunmasını istedi. Zehra Çaycı’nın annesi ölü ya da diri çocuğuna kavuşmak ve yerini bilmek istediğini belirtirken, bir yakını ise Zehra Çaycı ve arkadaşı Korhan’ın öldürüldükten sonra kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığını iddia etti. 2017 yılında 2 çocuğunu bırakıp bir anda ortadan kaybolan Zehra Çaycı’nın öldürüldüğünü düşündüklerini söyleyen annesi ve yakını, halen ölü veya dirisinin bulunmadığını, çocuklarına her zaman yalan söylemek zorunda kaldıklarını anlattı.

'UZUN SÜRE EVDE KIYMA MAKİNESİ ÇALIŞMIŞ' Kadın cinayetlerinin durdurulması için konuşan Zehra Çaycı’nın yakını, “Komşuların dediği şey, uzun süre (Besici Ali’nin evinde) kıyma makineleri çalışmış. Dedikleri şey şu, ‘Bulun da görelim, ispat edin’. Çünkü, ceset yoksa, kanıt yoksa, hiçbir şey yapılamıyor. Bir kasap kendisi, etlerle çok içli dışlı, ne yapacağını çok iyi biliyor çünkü ve bulunamıyor” dedi. “Kimin yanından kaybolduğu belli ama yok” diyerek devam eden yakını, “Adalet yok. 2 tane çocuğu var. Zehra’nın çocukları, ‘Annen işte’ diye uzun süre kandırıldı. Annesi bekledi, en son annesinin gelmeyeceğini kabullendi. Ama kimse ‘Annen öldü’ diyemiyor. Cesedi yok, mezarı yok, hiçbir şeyi yok. Adalet yok. Çünkü, ceset yoksa cinayet yok deniliyor. Bundan vazgeçilsin. Kaybolan o kadar kişi var, yoklar. Bir yerlere gömülüyorlar, bir şekilde ortadan kaldırılıyorlar. ‘Bunu yapanlar yüzde 100 budur’ diyorsun ama kanıt ceset olunca, o da olmayınca, bir süre sonra insanlar salıveriliyorlar. Bunu istemiyoruz. Zehra’nın annesi burada, her gün torunlarına ne cevap vereceğini düşünüyor” diye konuştu

'ÇOCUKLARIMIZ YAŞIYORSA 'BURADA', YAŞAMIYORSA 'MEZARI BU' DENİLMESİNİ İSTİYORUM' Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ise, “Çocuklarım, annelerini arıyorlar. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Dibinde bir erkek daha kayıp, onun da bulunmasını istiyorum. İkisinin de bulunup, çocuklarımız yaşıyorsa burada, yaşamıyorsa ‘Mezarı bu’ denilmesini istiyorum. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum ben” şeklinde konuştu. 'CUMHURBAŞKANIMIZIN BENİ DUYMASINI İSTİYORUM' ‘Ben, adaletin sağlanmasını istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Keziban Çaycı, “Nasıl söylenecekse, benim çocuğumun yerinin söylenmesini istiyorum. Benim çocuğumun yerini göstersinler. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum ben. Ben Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, herkesten yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızın beni duymasını istiyorum. Adalet Bakanımız ve bakanların beni ve benim sesimi duymalarını istiyorum. Ben böyle kanun istemiyorum” ifadelerini kullandı. 'NE ÖLÜSÜ NE DİRİSİ HİÇ BİR ŞEYİ YOK, 'ARAYIN BULUN' DİYORLAR' Yaklaşık iki buçuk sene önce, 10 Ağustos 2017’de kızının kaybolduğunu anlatan acılı anne şöyle devam etti: “Ne ölüsü, ne dirisi hiçbir şeyi yok. ‘Arayın bulun’ diyorlar. Ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü, o bir anne ve benim çocuğum bu kadar uzun süre hiçbir yere gitmez. Öyle düşünüyorum”.

Diğer yandan, Zehra Çaycı’nın da bulunması ile daha önce Türkiye’de katledilen kadınlar için bir basın açıklaması yapan Isparta Kadın Meclisleri’nden Fadime Akşahin, “Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı bu ülkede öldürülen yüzlerce kadından bir kaçı. Bu ülkede 440 kadın, 2019 da bugüne kadar 423 kadın arkadaşımız öldürüldü. Tam 423 kadın arkadaşımız bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket. Bir doğal afet ve felaket sonucu ölmedi. İstanbul sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkinlik bir şekilde uygulansaydı yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Kadınların yaşaması için önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata geçirmek, kadınları güçlendirici politikalar geliştirmek ve her alanda eşitliği sağlamak şarttır. İşte, tam da bu yüzden tam ve etkin uygulanan bir İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatın diyoruz” dedi. 'TÜM TOPLUM KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI AYAĞA KALKIYOR' “Yasaların uygulanmadığı her gün erkekler bundan güç alıyor” diyen Akşahin, ayrıca şunları söyledi: