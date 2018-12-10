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Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

Bursa’da, otomobilin içinde eşi Emine Keskin’i (37) elleriyle boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Keskin’in (38) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bilirkişi raporu okunurken, görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün'ün iddiaları kan dondurdu.

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Ahmet Keskin, tartışma sırasında, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini boğazını sıkarak, öldürdü.

Gözaltına alınan Ahmet Keskin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’eşini kasten öldürmek’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ahmet Keskin’in yargılanmasına devam edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Keskin ve avukatı, müşteki Eda Keskin ve avukatı, diğer müştekilerin avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Duruşmada, bilirkişi raporu okundu.

'CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI İLAÇLAR VERMİŞ'

Rapora ilişkin görüşü sorulan sanık avukatı Mehmet Tüzün, "Maktul tarafından müvekkilime tuzak kurulmuştur. Oğluna cinsel istismarda bulunması için müvekkilime, cinsel gücü artırıcı ilaçlar vermiş; ancak müvekkilim, bu tuzağa düşmemiştir. Ses kaydında ’250’lik ve 100’lük verdim’ beyanı bulunmaktadır. Eğer maktul çocuğunu korumuş olsaydı müvekkilime ilaç vermemesi gerekirdi. Halbuki çocuğuna cinsel istismarda bulunması için sürekli ilaç verdiği anlaşılıyor" dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Keskin ise avukatının savunmasına katıldığını, kendisinin de ses kayıtlarına ilişkin yazılı savunma hazırlayacağını söyledi. Mahkeme heyeti, Ahmet Keskin’in tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu’ndan engelli çocuğun istismara uğrayıp uğramadığına ilişkin rapor alınmasına ve rapor sonuçlarının beklenmesine karar verip, duruşmayı şubata erteledi. (DHA)

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