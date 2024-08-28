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  4. Korkunç intihar: Önce havaya sonra kafasına sıktı

Korkunç intihar: Önce havaya sonra kafasına sıktı

28.08.2024 16:51
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.08.2024 16:51
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İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Enes Kartal, balkonda otururken önce etrafa sonra kendisine ateş etti. 26 yaşındaki genç adam orada hayatını kaybetti.

Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, öğle saatlerinde olduğu belirtilen 26 yaşındaki Enes Kartal ailesi ile balkonda oturuyordu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zaman zaman etrafa bağıran Kartal, annesi ve kız kardeşini balkondan gönderdi.

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AİLESİ FERYAT ETTİ

Balkonda yalnız kalan Kartal, eline aldığı pompalı tüfekle dakikalarca etrafa ateş etti. En sonunda namluyu kafasına getirdi ve kafasına sıktı. Silah seslerini duyup balkona koşan aile, adamı kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi.

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OLAY YERİNE POLİS YAĞDI

Sesleri duyan çevre sakinleri polisi ve 112’yi aradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Polis Özel Harekat, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve çok sayıda polis ekibi olay yerine gitti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kartal'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya şahit olan mahalle sakinleri göz yaşlarını tutamadı.

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İntihar Psikoloji İzmir
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