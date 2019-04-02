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Korkunç kareler! Kolera salgını en az 190 can aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

İç savaşın vurduğu Yemen'de halihazırda zorluk içinde yaşayan halk şimdi de kolera salgınıyla mücadele ediyor.

Salgının şimdiden 190 can aldığı belirtiliyor.

Yemen'de kolera salgını yüzlerce insanı hastanelik etti!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera vakalarının hızla artmaya devam ettiği Yemen'de yılbaşından bu yana 190 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Koleradan etkilenen çok sayıda Yemenli, başkent Sana'daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. (AA)
Kentte büyük-küçük fark etmeksizin yüzlerce insanın verdiği yaşam savaşı objektiflere böyle yansıdı...
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Anahtar Kelimeler:
Yemen salgın kolera

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