Korkunç kareler! Kolera salgını en az 190 can aldı

Salgının şimdiden 190 can aldığı belirtiliyor.
Yemen'de kolera salgını yüzlerce insanı hastanelik etti!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera vakalarının hızla artmaya devam ettiği Yemen'de yılbaşından bu yana 190 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.
Koleradan etkilenen çok sayıda Yemenli, başkent Sana'daki Sabeen Hastanesinde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. (AA)
Kentte büyük-küçük fark etmeksizin yüzlerce insanın verdiği yaşam savaşı objektiflere böyle yansıdı...
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