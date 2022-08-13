HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı

Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı

13.08.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle İstanbul- Bursa- İzmir otoyolunda trafik durma noktasına geldi. Feci kazada 10 kişi yaralanırken yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı

Feci kaza, saat 17.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir otoyolu Demirtaş mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafiğin aniden yavaşlaması üzerine, hızla gelen araçlar, duramayarak birbirine çarptı. Çok sayıda aracın birbirine girdiği kazada yaralılar var. İşte detaylar...

3ed330042f3c2ef4f417016315efc109

15 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Toplam 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralanırken, otoyolda trafik durdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8c594d097e66b3b75e10e868b520565b

Öte yandan durma noktasına gelen trafik, kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

40cf32b0ae1f58c37a06be4e059d8598

54bd0891f2e7b04ce9c5f691d9b409c3

88bbb7285c17b6bee05d46101866911f

683826050aac29c0c4ac10d2a8fe4feb

a4770ee4c418a8624d8596ccff19a489

aabf7f6dafcee546fcf5745908837d24

c4aa97a0066a215d0b9adfb8d6850810

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldıYakınları sinir krizi geçirdi! Feci ölüm... Devrilen forkliftin altında kaldı
1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…

SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…

Sosyal medya, 'şiddet görmediğini' söyleyen genç kızı konuşuyor

Sosyal medya, 'şiddet görmediğini' söyleyen genç kızı konuşuyor

Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu

Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! Yakalandılar

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.