Korkunç kaza: 3 metrelik duvardan düştüler! Araçtan güçlükle çıkarıldılar ama... 2 ölü, 3 ağır yaralı

Feci kaza, Rize Merkez'e bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen araç Çiftekavak balıkçı barınaklarının karşısına geldiği esnada yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! 3 KİŞİ AĞIR YARALI

Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Bilal Çukur (18), Mazlum Şentürk (20), B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahaleleri yapılmaya başlandı.

Araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)



