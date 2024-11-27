Korkunç kaza! 6 kişi adeta havaya uçtu... 79 yaşındaki sürücü araç hakimiyetini kaybedip durağa dalınca olanlar oldu

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

79 yaşındaki M.U. yönetimindeki 34 GL 6841 plakalı cip, direksiyon kontrolünün şoför tarafından kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Araç, önce aydınlatma direğine, ardından durakta bekleyenlere, sonra da özel halk otobüsüne çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan S.Ö., Y.T., Y.A., A.A., A.K. ve M.M.Y., ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı ise caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; özel halk otobüsünün, yolcuların beklediği sırada durağa yanaşırken, cipin hızla aydınlatma direğine ve bekleyenlere, ardından da otobüse çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından vatandaşların panik anı da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)