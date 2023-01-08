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Korkunç kaza! Aracın motoru yerinden çıktı, yola fırladı

08.01.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu gerçekleşen kazada, çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırladı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Aracın motoru yerinden çıktı, yola fırladı

Bariyerlere çarpan aracın motoru yola fırladı! Korkunç olay sabah 06.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ kavşağında yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza yapan aracın yola savrulan parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

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"BİR TANESİ ARABADAN FIRLAMIŞ"

Kazayı gören motosiklet sürücüsü Kadir Demirkoparan, "Yollar kaygandı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Hakimiyeti kaybedip bariyere vurdular. 3 yaralı vardı. Bir tanesi arabadan fırlamış, bir tanesi de yerde duruyordu. Biri de arabanın içindeydi." şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Çekmeköy kaza

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