HABER

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Ankara-Polatlı yolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yola uçtu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Alınan bilgiye göre, Ankara-Polatlı yolunda Polatlı'ya 15 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi arabanın içinde sıkıştı. 112 sağlık ekipleri ve itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu arabadan çıkartılan Oktay Ev, Yılmaz Sofuoğlu, Ertuğrul Sofuoğlu, Serdar Çayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner olduBulduğu şeyi görünce inanamayacaksınız! Milyoner oldu
Mersin'de sahte reçete vurgununa 23 tutuklamaMersin'de sahte reçete vurgununa 23 tutuklama
Kavşakta 2 TIR çarpıştı: 3 yaralıKavşakta 2 TIR çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Son dakika! TEM'de 4 araç birbirine girdi!

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

Tülay'a kananın hayatı kabusa döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.