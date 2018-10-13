Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Alınan bilgiye göre, Ankara-Polatlı yolunda Polatlı'ya 15 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi arabanın içinde sıkıştı. 112 sağlık ekipleri ve itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu arabadan çıkartılan Oktay Ev, Yılmaz Sofuoğlu, Ertuğrul Sofuoğlu, Serdar Çayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

