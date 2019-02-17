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Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bitlis'teki nişan sonrası Midyat'a dönenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası mardin Midyat

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