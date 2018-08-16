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Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 00:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 23. 00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunda meydana geldi. Dinar'dan Ankara yönüne seyreden Harun Öztürk'ün kullandığı 34 PCU 80 plakalı minibüse, Uluköy Kavşağı'nda döndüğü sırada, aynı yönden seyreden Evren Orhan'ın kullandığı 07 YOD 85 plakalı otomobil sol taraftan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi.

kaza

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada, araç sürücüleri Harun Öztürk ve Evren Orhan ile minibüsteki 15 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadı kaydedildi.

DHA

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Kaza feci kaza trafik kazası

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