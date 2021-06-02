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Korkunç kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı

02.06.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta direksiyonda kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü medikal dükkanına girdi. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Korkunç kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirip dükkana daldı

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçirenaraç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi.

SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Dükkan sahibi ise üzerine gelen aracı görünce bir anda büyük korku ve şaşkınlık yaşadı.

Kazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadıKazanın şokunu yaşayan kadın araçtan çıkamadı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler sürücü ve eşine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç çekici yardımıyla dükkandan çekildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kalp krizi Zonguldak
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