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Korkunç kaza! Eşiyle birlikte can verdi

06.06.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza! Eşiyle birlikte can verdi

Kaza, Soma-Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

KARI-KOCANIN FECİ SONU

Mehmet K. (69) idaresindeki motosiklet, M.S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Soma
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