Korkunç kaza! Eşiyle birlikte can verdi

Kaza, Soma-Savaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

KARI-KOCANIN FECİ SONU

Mehmet K. (69) idaresindeki motosiklet, M.S. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

